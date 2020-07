Kim Kardashian posta looks antigos e  mudança no estilo choca seguidores

Antes ser conhecida por estrelar o "Keeping Up With The Kardashians", Kim Kardashian era personal stylist de Paris Hilton. Na segunda-feira (6), a famosa compartilhou no Instagram uma série de looks do início da carreira e surpreendeu os fãs pela mudança.

Reprodução/Instagram Kim Kardashian no início da carreira de stylist e atualmente

Nas fotos, Kim aparece posando para a foto com diferentes looks e vários sapatos por perto. "Eu guardo tudo e tenho organizado as minhas fotos durante a quarentena e encontrei todas as minhas fotos antigas de provas de roupa", escreve na legenda da publicação.

"Tantas jóias aqui! Vocês se lembram de alguns desses looks? Ou da queimadura de sol que consegui no México... deslize para ver", completou. Veja as fotos:

Nos comentários, os fãs apontaram as mudanças que Kim passou desde então. "Você está muito melhor agora", disse uma pessoa. "Irreconhecível", escreveu outra. "Essas fotos gritam 2010 e eu adoro", brincou mais uma sobre o estilo de roupas que Kim aparece usando.