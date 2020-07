Cobras voadoras intrigam cientistas; assista o vídeo

Reprodução Chrysopelea paradisi em Sabah, na Malásia





As chamadas cobras voadoras são capazes de ondular seus corpos enquanto deslizam pelo ar, e esses movimentos únicos permitem que elas voem, descobriram os cientistas.





O animal, chamado de Chrysopelea paradisi, também conhecido como "a cobra das árvores do paraíso", tende a viver nas árvores do sul e do sudeste da Ásia. Lá em cima, elas se movem ao longo dos galhos das árvores e, às vezes, para alcançar outra árvore, se lançam no ar.





Segundo com o site Science News, pesquisadores da Virginia Tech, EUA, colocaram etiquetas de captura de movimento em sete cobras e as filmaram com câmeras de alta velocidade, enquanto elas voavam por um trajeto de até 24 metros.

Eles construíram um modelo 3D depois para medir mais de 100 planadores de cobras vivas. Com isso, realizaram experimentos virtuais para investigar a ondulação aérea.

Assim, os cientistas puderam observar que o mesmo movimento ondulante que fazem para deslizar no chão ajudam-nas a planar durante o salto entre uma árvore e outra de forma impressionante.

Apesar do susto de haver cobras voadoras, não é preciso se preocupar: a Chrysopelea paradisi tem um veneno fraco e é considerada inofensiva aos seres humanos.