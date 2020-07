Rio de Janeiro chega a 10.198 óbitos por covid-19

Boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informa que até hoje (1º) foram registrados 115.278 casos confirmados da covid-19 e 10.198 óbitos pela doença causada pelo novo coronavírus no estado. Segundo a secretaria, existem ainda 996 mortes em investigação. Entre os casos confirmados, 95.028 pacientes se recuperaram até o momento. Em relação ao boletim da quarta-feira (30 de junho), houve aumento de 2.667 casos do novo coronavírus e de 118 óbitos.

O município do Rio de Janeiro responde pelo maior número de casos da doença (57.879), seguido de Niterói, com 6.377; São Gonçalo (5.103); Nova Iguaçu (3.347); Duque de Caxias (3.191); Itaboraí (2.532); Macaé (2.389); e Angra dos Reis (2.232). Em contrapartida, os municípios que apresentam os menores números de casos da covid-19 são Duas Barras (7), Rio das Flores (9) e São Sebastião do Alto (11).

Ainda de acordo com a secretaria, a capital fluminense detém a maior parte das mortes pela covid-19 (6.618). Em seguida, aparecem Duque de Caxias (446), São Gonçalo (441), Nova Iguaçu (346), São João de Meriti (217) e Niterói (208). Os municípios com apenas um óbito registrado pelo vírus são Areal, Cambuci, Cantagalo, Conceição de Macabu, Cordeiro, Duas Barras, Itaperuna, Natividade, Pinheiral, Porto Real, Rio Claro, Rio das Flores e São Sebastião do Alto.