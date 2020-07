Rafa Kalimann revela por que sumiu das redes sociais

Há alguns dias a ex-BBB Rafa Kalimann sumiu de suas redes sociais, o que fez com que alguns dos fãs da moça começassem a especular o suposto motivo para o afastamento dela. Esta coluna, inclusive, recebeu inúmeras mensagens de fãs perguntando se Rafa não estaria viajando com Caon, com quem ela vive um affair atualmente e nós já noticiamos.

Pois bem. Procuramos a Rafa para saber da própria o que a levou a deixar suas redes sociais um pouco de lado.

"Não é nada demais. Eu precisava colocar o mundo no mudo um pouco, pra colocar meus pés no chão. Muita coisa aconteceu nesses últimos meses e eu não tinha parado ainda pra ficar comigo mesma. Fiquei mais conectada comigo, com a natureza e por isso eu dei uma sumidinha pra entender e digerir tudo. É importante que de vez em quando a gente faça isso. Mas não é nada demais. É só um momento mais 'zen' mesmo. Pra você ter uma ideia, eu não tô nem entrando nas redes sociais, nem estou muito por dentro do que está acontecendo justamente pra fazer esse detox na minha mente e gerar conteúdos melhores e ser cada vez mais eu. Tô bem", finalizou Rafa.