Nego do Borel posta foto e faz desabafo após acidente: "Renasci"

Nego do Borel sofreu um acidente de moto na última segunda-feira (6) no condomínio onde mora, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Depois do susto, ele contou no Instagram que teve que passar por um cirurgia, mas já foi liberado do hospital e seguirá com a recuperação em casa.

Reprodução/Instagram Nego do Borel recebe alta do hospital

"Na semana do meu aniversa?rio, posso dizer que eu renasci", começou contando Nego, que falou recentemente que quer processar os sogros , com quem nãos e dá bem. "Recebi uma segunda chance de vida. Para meus fa?s, amigos e familiares, estou bem, fui recebido no hospital e muito bem atendido. Precisamos fazer uma leve operac?a?o no pe? esquerdo que correu muito bem e que ja? ja? vai me deixar 100%!", ele continuou.

O cantor gravou alguns Stories durante a cirurgia, agradecendo a equipe médica. Ele também gravou vídeos quando já estava no quarto do hospital e foi possível perceber que ele estava acompanhado da namorada Duda Reis.