Luciana Gimenez teria maltratado ex de Felipe Araújo: "Saí arrasada"

A ex-mulher do sertanejo Felipe Araújo, Caroline Marchezi, diz que sua participação no programa "Superpop", da RedeTV!, não foi nada agradável. Segundo ela, a apresentadora Luciana Gimenez a tratou mal e fez comentários machistas em meio a gravação. O convite para participar da atração surgiu após se tornar pública a briga judicial que Caroline vive com o cantor por causa da pensão do filho.

"A produção do programa insistiu muito para eu ir. Aceitei porque achei que a apresentadora entenderia meu lado. Mas saí de lá arrasada. Não acreditei nas coisas que ela me disse. Justo ela, que já sofreu julgamentos pesados por ter engravidado do Mick Jagger enquanto ele ainda estava casado", declarou a ex de Felipe Araújo ao 'Notícias da TV'.

A gravação do programa aconteceu na semana passada e foi apresentado na noite de segunda-feira (6). Caroline contou que a apresentadora disse logo de cara que gostava do cantor e achava estranha as denúncias feitas por ela referente a pensão alimentícia do filho.

"A todo momento ela dizia: 'Não é possível'. Parecia que ela estava duvidando do que eu falava. Durante a entrevista relatei que a minha questão não era somente em relação à pensão. Expliquei que era sobre as ameaças que sofri, agressão psicológica, moral, tudo o que passei na gravidez e na maternidade. Ela me interrompeu nessa hora e falou assim: 'Só vou te lembrar que você só estava há um mês e meio com ele, então o cara teve que engolir o filho goela abaixo’", falou Caroline.





Em entrevista ao 'Notícias da TV', a ex do cantor também falou que a apresentadora disse que ela deveria considerar que, por conta da pandemia, o Felipe Araújo não estava fazendo shows e ela respondeu que o pedido para a revisão do valor da pensão foi feito antes disso. "Expliquei também que o Felipe é compositor, lucra com direitos autorais, é empresário, tem empresas de roupas e agencia jogadores de futebol, entre outras coisas. Além disso, ele lucra com publicidade nos Instagram, fora os ganhos que ele tem com o YouTube."

Em outro momento da gravação, Luciana Gimenez teria rebatido Caroline dizendo que ela criou muita expectativa com o relacionamento. "Quando ela fala isso, ela está tentando me culpar por tudo que passei. Fiquei decepcionada com a Luciana Gimenez, porque eu fui tranquila ao programa, achando que por ela ter passado por isso, ela não me julgaria. E foi totalmente o contrário do que eu esperava. Ela é uma mulher machista."

Caroline ainda revelou que a apresentadora a chamou de canto no final da gravação para aconselhá-la a não ficar expondo o caso na mídia. "Quando ela estava se despedindo, agradeceu a minha presença e veio com um papo de que eu não falasse mal do Felipe para o meu filho. Não sei de onde ela tirou isso. Eu tenho caráter", concluiu.