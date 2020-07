João Vicente deseja parabéns a Porchat e revela que eles não se davam bem

João Vicente postou uma foto nesta quarta-feira (1) parabenizando Fábio Porchat pelo aniversário de 37 anos. Na declaração, o ator acabou revelando que os dois, que hoje atuam juntos no "Porta dos Fundos", não se deram bem logo de cara.

Divulgação/Instagram/@joaovicente27 João Vicente revela que não se dava bem com Porchat e declara amor ao amigo.









João fez uma publicação no instagram contando que há alguns anos os dois não iam muito um com a cara do outro, mas que hoje se amam. "Há 8 anos atrás jamais imaginaria que te amaria tanto. A gente não ia muito com a cara do outro. Então, DUNADA foi amor já 327 vista (sic)", contou o ator.

João Vicente declarou seu amor pelo amigo. "Muito bom trabalhar com você do lado, jantar com você do lado, ter crise de riso com você do lado, dar opinião com você do lado (agora por zoom). Te amo e te admiro muito, meu irmão, sócio e parceiro de vida. Avisa para a Nataly [Mega, mulher de Porchat] que ela perdeu", escreveu.