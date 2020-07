Enzo Celulari comenta foto de Bruna Marquezine e fãs do casal comemoram

Reprodução/Instagram Bruna Marquezine e Enzo Celulari estariam se conhecendo melhor





Os fãs de Bruna Marquezine e Enzo Celulari estão torcendo muito para que os dois sejam, de fato, se relacionando amorosamente. Eles apontados como um provável novo casal recentemente e os internautas estão atentos aos movimentos dos dois nas redes, mesmo a assessoria de Bruna tendo negado o boato.

Mas a verdade é que Bruna tem até se divertido com as especulações e já chamou Enzo de "mozão" e curtiu tuítes que ironizavam os boatos. Mas, dessa vez, foi um comentário do filho de Cláudia Raia e Edson Celulari que deixou os seguidores da atriz esperançosos.

Depois de publicar uma sequência de fotos com sua cachorra Amora, Bruna recebeu um comentário de Enzo: "A segunda foto é sacanagem". Pouco tempo depois, outras pessoas começaram a provocar os dois e mostrar que a torcida pelo casal é grande.