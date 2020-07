Nesta quinta-feira (2), a cantora Valesca Popozuda (@valescapopozuda) faz live com o iG. A artista estará ao vivo às 17h no Instagram @portal_ig e conversará com a repórter Gabrielle Pedro sobre carreira, funk e vida pessoal.

Valesca Popozuda fará live com o iG







Valesca é cantora de funk e uma das pioneiras do gênero no Brasil. Entre os maiores sucessos da artista estão as músicas "Beijinho no Ombro" e os hits do grupo Gaiola das Popozudas. Não fique de fora desse bate-papo.