Adam Savage, do "Caçadores de Mitos", é acusado de estupro pela própria irmã

O Adam Savage está sendo acusado de estuprar sua irmã mais nova repetidas vezes quando os dois eram crianças. As informações foram divulgadas pelo New York Post. Segundo o jornal, o ex-apresentador do "Caçadores de Mitos" teria abusado sexualmente de Miranda Pacchiana, que é um ano mais nova que ele. Eles teriam de 7 a 12 anos na época.

Reprodução/Twitter/Tested Adam Savage em "Os Caçadores de Mitos"





Em mensagem assinada por seu advogado à revista People, Adam diz que sua irmã "precisa de ajuda". Ele ainda disse que Miranda tem atacado seus familiares com "falsidades" várias vezes nos últimos anos.

"Eu espero que a minha irmã receba a ajuda que precisa para encontrar paz, mas isto precisa acabar. Por muitos anos, ela tem falsa e implacavelmente atacado membros da minha família para qualquer um que esteja disposto a ouvir", disse.

"Ao espalhar inúmeras histórias inverídicas sobre nós em busca de bonança financeira, ela tem torturado toda a nossa família. Eu vou lutar contra este processo infundado e ofensivo e vou trabalhar para encerrar esta história de uma vez por todas", finalizou.