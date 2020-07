Felipe Neto critica quem está gorando Bolsonaro: "Morte é o cacete"

O youtuber Felipe Neto está entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta terça-feira (7) após criticar quem está desejando a morte do presidente Jair Bolsonaro, que está com sintomas da Covid-19. As declarações do influencer acabou dividindo opiniões.

"Torcer, ou mesmo fazer piada, pela morte do Bolsonaro, te coloca na mesma caixinha de tudo que estamos tentando destruir no Brasil. Bora derrotar essa gente de forma legítima, bora VENCER. Morte é o cacete", escreveu Felipe Neto.

Ele ainda acrescentou: "Já que estamos no assunto, o Bolsonaro morrer seria o pior dos cenários. O bolsonarismo ganharia MUITO mais força, ele viraria um mártir, um herói, um ícone para 1 a cada 3 brasileiros. Jair é apenas um peão. Ele é a peça mais fácil de substituir nessa articulação doentia". Veja a repercussão:

