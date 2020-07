Marca Brasileira desenvolve máscara antiviral eficiente contra a Covid-19

Divulgação Máscara antiviral eficiente contra Covid-19

Foi aprovada a primeira máscara antiviral brasileira eficiente contra o Sars-Cov-2, vírus causador da Covid-19. As máscaras seguem o padrão recomendado pela OMS, com 3 camadas de tecido 100% algodão, sendo as duas primeiras com repelência à água e a última camada antiviral.



O produto foi desenvolvivo pela marca brasileira Malwee. A linha, chamada Malwee Protege, inclui também camisetas com acabamento antiviral, antibacteriano e antifungos.

Os testes foram conduzidos pela empresa de inovação têxtil Suíça HeiQ, juntamente com o instituto Peter Doherty para Infecção e Imunidade em Melbourne, Austrália (Instituto Doherty).

A companhia informa que 10% do valor das vendas da linha no e-commerce serão doados para instituições que ajudam crianças em situação de insegurança alimentar.

Vale lembrar que o uso de peças produzidas em tecido com propriedades antivirais garante uma proteção adicional, mas não substitui os cuidados recomendados pela OMS: lavar as mãos, usar álcool em gel, evitar tocar o rosto, uso obrigatório de máscara ao sair e, se puder, permanecer em casa.