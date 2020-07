Desafio das novelas viraliza e vai parar no "Encontro"

O ilustrador e professor Abner Dangelo criou um desafio para testar os noveleiros de plantão. Nele, estão escondidas 32 novelas da Globo, representadas através de ilustrações engraçadas.





No "Encontro" desta quarta-feira (1), Tati Machado desafiou Fátima Bernardes e André Curvello com a brincadeira. A apresentadora adorou: "Muito legal a ideia!" Nas redes sociais, Abner Dangelo costuma publicar desafios através de suas ilustrações e a adivinhação sobre novelas foi um pedido dos seguidores: "Eu já fazia há um tempo essas artes e as pessoas vinham me pedindo pra fazer uma sobre novelas. A ideia é tentar animar a quarentena do pessoal".

















Reprodução/Abner Dangelo Desafio

Conseguiu advinhar quais novelas estão na ilustração? Veja o gabarito:



1 - Segundo Sol

2 - Um Anjo Caiu do Céu

3 - Andando nas Nuvens

4 - Selva de Pedra

5 - Escrito nas Estrelas

6 - Rainha da Sucata

7 - Que Rei Sou Eu?

8 - Caminho das Índias

9 - O Clone

10 - Roque Santeiro

11 - Fera Radical

12 - Vale Tudo

13 - Duas Caras

14 - O Rei do Gado

15 - Mulheres de Areia

16 - Alma Gêmea

17 - Vamp

18 - Vira-Lata

19 - Mico Preto

20 - A Gata Comeu

21 - Velho Chico

22 - Barriga de Aluguel

23 - Bambolê

24 - Pedra Sobre Pedra

25 - Novo Mundo

26 - Roda de Fogo

27 - Cobras e Lagartos

28 - Estrela-Guia

29 - Feijão Maravilha

30 - Chocolate com Pimenta

31 - Páginas da Vida

32 - Laços de Família

Siga Abner Dangelo aqui .