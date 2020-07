Rodrigo Sant'Anna faz sucesso na quarentena ao lado da avó de 94 anos

Rodrigo Sant'Anna está passando a quarentena isolado com a família e uma pessoa em especial está fazendo sucesso na internet. O humorista é bem ativo nas redes sociais e a avó dele, Adélia, tem conquistado fãs e elogios sempre que aparece em fotos e vídeos postadas pelo comediante.

Reprodução/Instagram Rodrigo Sant'Anna faz sucesso nas redes sociais ao lado da avó

No "Encontro com Fátima Bernardes" desta quarta-feira (1), Rodrigo contou que a senhora de 94 anos de idade é uma pessoa especial para ele e disse que ela é a inspiração para uma das personagens que ele interpreta. O humorista é a estrela da série de comédia "Tô de Graça", do Multishow, e contou que a protagonista da história foi inspirada na Dona Adélia.

"Ela é uma mulher muito à frente de seu tempo", comentou o humorista. Rodrigo contou que a avó trabalhava o próprio empoderamento feminino muito antes de esse tema virar um assunto comum. Ele explicou que Adélia nunca se casou e cuidou dos 10 filhos sozinha. Tudo isso também serviu de inspiração para Graça, personagem que ele interpreta.

"Que vovó linda", "adoro ver seu carinho e cuidado pela sua vozinha" e "ela é muito fofa! Eu quero ela!", são só alguns dos muitos comentários que os fãs do comediante deixam nos posts com Dona Adélia. O próprio comediante também faz questão de mostrar para todos o amor que sente pela avó e brinca que eles dois são muito parecidos.