10 repórteres gatos da TV que fazem sucesso nas redes sociais

Quando o assunto é jornalismo, a notícia é o mais importante. Mas há alguns repórteres que acabam inevitavelvente roubando a cena pela beleza. A seguir confira a lista (e fotos também, porque sabemos que é isso que você quer ver) dos 9 repórteres gatos que estão fazendo sucesso nas redes sociais:

Reprodução/Instagram Além da notícia, alguns repórteres chamam atenção pela beleza

1- Daniel Adjunto

Loiro, musculoso e barba por fazer. Daniel Adjunto agrada muita gente e isso com certeza o ajudou a conquistar seus 158 mil seguidores no Instagram. O jornalista trabalhou no SBT e hoje é um dos âncoras da CNN. A emissora de Silvio Santos estaria, inclusive, tentando conquistar o bonitão de volta .





2- Pedro Figueiredo

Não é só na audiência que a Globo concorre com a CNN. Pedro Figueiredo é um dos contratados da emissora carioca e cobre notícias para o "RJTV". Recentemente, o repórter viralizou ao receber uma declaração de amor do marido ao vivo . Para quem não é do estado, vale a pena acompanhar Pedro nas redes sociais, assim como outras 146 mil pessoas fazem.





3- Thiago Oliveira

O núcleo de esporte da Globo também tem um galã para chamar de seu. Thiago Oliveira é do "Globo Esporte" e, pelo físico do rapaz, dá para ver que ele gosta de verdade dos exercícios. No Instagram, Thiago posta sua rotina saudável para seus 187 mil seguidores.





4- Danilo Vieira

Para quem gosta de grisalhos, Danilo Vieira não decepciona. O jornalista trabalha produzindo reportagens para a Globo no Rio de Janeiro e, além de mandar bem no trabalho, também já mostrou que sabe cantar. O repórter, que coleciona 82,7 mil seguidores, foi um dos participantes do "Popstar".





5- Pedro Vedova

Bom dia, Brasil. Boa tarde, Inglaterra. Diretamente de Londres, o corresponde da Globo noticia o que está acontecendo no mundo e, de quebra, ainda embeleza os telejornais. Por conta das aparições na Globo, sempre muito elegante, Pedro já conta com 60 mil seguidores.









6- Phelipe Siani



Carisma e beleza é o que podem definir Phelipe Siani. O jornalista trabalhava na Globo e hoje em dia está na CNN. Porém, como os 380 mil seguidores dele devem bem saber, o moço está comprometido com a também jornalista Mari Palma. Os dois até trabalham juntos.





7- Cassius Zeilmann

Outro rostinho bonito que o SBT perdeu para a CNN é Cassius Zeilmann. O gaúcho trabalha como repórter e âncora de Brasília, mas se você quiser conferir umas fotos que vão além do terno e gravata, vale a pena checar o Instagram dele, assim como fazem outras 51,6 mil pessoas.





8- Felipe Santana

Felipe Santana é mais uma beleza que a Globo exportou. O correspondente fica baseado em Nova York e, junto com as notícias dos Estados Unidos, ele também deixa um charme na televisão toda vez que aparece. No Instagram, ele posta fotos em locais tão bonitos quanto ele para os seus 46 mil seguidores verem.





9- Matheus Ribeiro

Matheus Ribero ficou conhecido por ser o primeiro homem assumidamente gay a apresentar o "Jornal Nacional". O jornalista agora trabalha na Record, mas o visual continua agradando seus 483 mil seguidores.









10 - Márcio Bonfim

Pernambucano, Márcio Bonfim ganhou notoriedade ao ser um dos escolhidos da Globo para participar do projeto de 50 anos do "Jornal Nacional" e assumir a bancada. Discreto, o jornalista já acumula 183 mil seguidores no Instagram.