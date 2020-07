Looks de inverno para fugir do moletom no home office

A temperatura está caindo e é hora de tirar as roupas de frio do armário. Para quem ainda está trabalhando em casa , o desafio é pensar algo confortável, quentinho e que não seja informal demais para os dias de trabalho. "Lembre-se: estamos em casa, mas estamos trabalhando", fala a consultora de imagem e estilo Cibelle Taques.

De acordo com Cibelle, a dica é investir em roupas confortáveis e focar principalmente no que aparece no vídeo, se você fizer reuniões por vídeo chamada, como cabelos, parte de cima da roupa e acessórios. Pensando nisso, listamos abaixo algumas inspirações de looks de inverno para fugir do moletom, mas continuar arrumada para o trabalho. Confira:

Cardigans

Pinterest/ Linenlooks/ Adolescent Attire Cardigans são uma opção quentinha e confortável para o home office

A consultora de imagem e estilo sugere cardigans como look de trabalho para a estação. Para sair do comum, você pode fazer como nas imagens e colocar o casaco por dentro da calça. Use acessórios, como um colar, para dar um toque especial.

Blusões de lã

Pinterest/ Apkwell/ Deux Birds Para dar um toque especial, use um colar com o blusão de lã

Outra dica de Cibelle é apostar nos blusões de lã no look do home office. Ela sugere investir em modelagens oversized, ou seja, que tem uma aparência maior do que o seu número comum. Mais uma vez, colares e brincos podem deixar a roupa mais arrumada.

Jaquetas



Pinterest/ Coco bassey/ Shopstyle Aposte jaquetas "oversized" e coloridas para fazer um look diferente

Jaquetas também são uma opção para ficar quentinha enquanto trabalha em casa. Os modelos oversized podem ser mais confortáveis para a ocasião. E para variar, vale escolher uma cor diferente e fugir um pouco do jeans.

Como incrementar o look



Além das roupas confortáveis, Cibelle lembra da importância dos acessórios para incrementar as roupas. "Pode ser um lenço ou bijuteria", sugere. Ela ainda dá uma dica para os dias de reunião: "Para aqueles dias que o cabelo não colabora, um coque desconstruído com um brinco mais chamativo".

Lenços

Pinterest/ Ilymix Accessories/ Pink Lily Os lenços esquentam e incrementam o look

Cibelle sugere os lenços como um acessório não apenas para deixar o look mais bonito, mas também para esquentar. Você pode usar modelos mais lisos ou estampados, como nas imagens.

Brincos



Pinterest/ Atlantic-Pacific/ My Personal Stylist Os brincos são bons acessórios para se arrumar para reuniões por vídeo

A consultora de imagem e estilo sugere fazer um coque no cabelo e usar brincos grandes para deixar a roupa com um ar de mais arrumado.