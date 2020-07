Como se comportar na reunião online? Dicas vão da cor da roupa ao enquadramento

Que o mundo está diferente, todos sabemos. Por isso, sigo por aqui com o projeto "Posturas Pós-Pandemia" e, dessa vez, as dicas são para encarar melhor um recurso que virou realiadade para muitos: as reuniões online.

Unsplash/ Gabriel Benois Reuniões online já parte da realidade das empresas

Seu chefe marcou uma reunião por videochamada? Então atenção a esses pontos:

Opte por um fundo que faça contraste com a cor da sua roupa, para destacar sua expressão e imagem corporal e facial. Posicione-se de frente para a luz natural ou artificial. Teste tudo antes. Instale o aplicativo antes do encontro online. Caso não conheça os recursos da plataforma, faça um teste prévio (veja vídeos no Youtube ou peça ajuda aos colegas). Entre na sala virtual de cinco a dez minutos antes do horário marcado e cheque os principais itens: câmera, microfone e saída de som. Verifique o enquadramento da sua câmera: o ideal é que haja uma diferença de uns 3 dedos acima da sua cabeça. Os cabelos podem estar soltos, mas evite ficar o tempo todo arrumado e mexendo no cabelo. Use maquiagem leve e acessórios discretos como óculos, brincos e colares. Se optar por um ponto de cor que seja um brinco ou um pequeno colar. Roupas adequadas, nada de pijamas, roupas de ficar em casa ou decotadas nem estampas chamativas. Opte pela discrição. Vista-se por completo, pois você pode precisar se levantar no meio da reunião. Se não fizer isso, terá que se lembrar de desligar a câmera caso se levantasse e não esteja adequadamente trajado.

As dicas e sugestões aqui elencadas são adequadas para reuniões e encontros profissionais , observando, é claro a cultura organizacional de cada corporação.

Agora, caso seu encontro online seja com familiares ou amigos, algumas formalidades, certamente poderão ser desconsideradas. Afinal, este é um encontro mais casual, então curta e aproveite com alegria este momento com esses seus.

Projeto "Posturas Pós-Pandemia"

A pandemia tem causado diversos impactos na sociedade. Dentre eles, podemos citar as questões relacionadas ao comportamento. Novos hábitos passaram a fazer parte do cotidiano de muitos brasileiros, desde usar máscaras a higienizar as compras adequadamente.

Pensando nisso, quatro profissionais, Camila Costa (@requintando_por_camilacosta), Isabela Azevedo (@beluquices), Rosana Brandão (@rosanabrandao) e Terezinha Ribeiro (@etiquetainteligente) criaram o projeto " Posturas Pós Pandemia" com o objetivo de compartilhar em seus perfis nas redes sociais dicas sobre os novos comportamentos advindos da pandemia.

