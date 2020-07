Obras de tapa-buraco avançam na RO-391, região Sul de Rondônia

.

As frentes de trabalho do governo do Estado, por meio do meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), em Vilhena continuam avançando no Sul de Rondônia.

Na RO-391, trecho que liga Chupinguaia à BR-364, o foco das ações tem sido a operação tapa-buraco, especialmente com o uso do material conhecido como solo-cimento. Segundo o responsável pela 9ª Residência do DER em Vilhena, engenheiro Diego Delani, logo após a aplicação desse material, uma espécie de mistura de cimento com solo para a recomposição da base, será aplicado o revestimento asfáltico conhecido como (CBUQ). "O DER, atendendo a determinação do governador Marcos Rocha, vem trabalhando firme na execução e finalização dessa obra iniciada no ano passado. Nossa equipe, mesmo reduzida, tem atendido as demandas apresentadas pela comunidade, melhorando a malha viária da região", destacou Delani.

ESTRADA VELHA DE COLORADO

Outra frente de serviço do DER em Vilhena tem sido a recuperação de pontos críticos da Estrada Velha de Colorado, importante via de acesso da comunidade rural. Além de recuperar pontes, instalar tubos metálicos e facilitar o acesso dos usuários que utilizam a estrada, o DER está intensificando ainda mais o trabalho de encascalhamento com rolo compactador no trecho onde ocorrerá maior tráfego de veículos pesados, e também na Serra do Regis, trecho que dará acesso ao distrito de Nova Conquista ao município de Vilhena.

Leia Mais: