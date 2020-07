Modelo diz que Arthur Aguiar a procurou enquanto estava casado: "Sai fora"

Nem a pandemia foi capaz de apagar o fogo de Arthur Aguiar. No mês de maio, por conta do perigo da contaminação do novo coronavírus, enquanto todo mundo procurava ficar em casa, recolhido, o ator tentava de todas as formas se encontrar com a empresária e musa fitness Nathy Kihara.

O galã começou a conversar com a também modelo mineira por uma rede social e não demorou muito para propor um encontro pessoal, em São Paulo, onde disse que mantinha um apartamento. A princípio, o combinado era tomar um vinho e mostrar o repertório musical do agora cantor, mas, as conversas foram se tornando mais frequentes e também calientes, até que Arthur Aguiar falou que esperava "algo mais".





Solteira, na época, Nathy estranhou e perguntou sobre Mayra Cardi, porque sabia que eles eram casados. O Arthur negou e disse que o casal já estava separado e só faltava oficializar a situação. "Eu achei muito estranho e senti que ia entrar numa roubada e acabou que não rolou o encontro. Apesar de uma leve atração, sim, eu não quis me envolver e sai fora. Não é porque ele canta, a mulher tem que aceitar", contou Nathy à coluna, que venceu o concurso a Musa de Ipanema em 2018 e estampou várias capas da revistas na Itália, Portugal e Espanha.