Blogueira acusa o escritor Fred Elboni de agressão

Na última terça-feira (30), a blogueira Suzana Riediger os seus stories do Instagram para falar que seu ex-namorado, o escritor Fred Elboni, teria a agredido quando eles ainda estavam juntos. Ela ainda o acusou de quase tê-la jogado do 10° andar do prédio em que eles estavam.

Reprodução/Instagram A blogueira Suzana Riediger e o escritor Fred Elboni





"Eu estou contando o meu sofrimento é para não querer que você um dia precise viver isso. Eu nunca falei o seu nome, Fred Elboni, mas agora que você se pronunciou e mentiu, infelizmente vou ter que te responder. Me desculpem ter que decepciona-las. E pode me chamar pelo nome, Suzanne. Não sou só sua ex-namorada. Eu tenho nome", disse em um texto postado em seus stories.





A influenciadora já havia comentando sobre ter sofrido agressões de um ex namorado, em outubro de 2019, mas nunca tinha citado o nome do suposto agressor.

"Era Carnaval, fomos a uma festa e 'essa pessoa' tinha o costume de beber mais do que deveria e assim o fez. Voltamos para o apartamento, deitei do lado para dormir e, do nada, ele acordou me chutando para fora da cama, demorei para acordar tentando entender o que estava acontecendo e saí correndo do quarto, fui para a sala, ele me pegava, até que eu consegui ir para o banheiro, tentei me trancar ali, mas ele me puxou, deixou meus braços machucados e tinha o objetivo de me jogar da janela. Era isso que ele queria fazer", contou no vídeo postado em 2019.

Ela completa dizendo que não estava entendendo o que ocorria, mas que conseguiu se esconder em um apartamento ao lado do seu.

"Nunca existe motivo para agressão física. No outro dia voltamos para a nossa cidade, acredito que ele tenha voltado à realidade e isso tudo foi muito complicado. Fomos fazer terapia para tentar entender e o psicólogo disse que 'ele estava muito estressado, bebeu, algo ativou no cérebro e precisava descontar em algo".





A reposta de Fred Elboni

Horas após das acusações feitas por Suzana, o escritor usou também o Instagram para se pronunciar, se defendendo das acusações e dizendo que nunca agrediu a ex-namorada.

"Ela fala que eu tinha apertado o braço dela durante a noite, chacoalhado e eu fiquei assustado porque eu não lembrava, como qualquer pessoa ficaria. (...) Demorei muito para voltar a tocar nela e o que me traz muita paz é que nós conversamos muito, ela me olhava nos olhos e dizia que 'eu sei que não aconteceu nada, já tive agressões no passado e sei que foi durante a noite, sem vontade de fazer aquilo'. Ficamos por mais um ano e meio juntos ainda, viajando, ficando juntos e todo mundo viu o quanto nossa alegria era genuína", observa Fred. O escritor pediu desculpas para Suzana e disse ter achado que toda a situação estava resolvida.

Ele acrescenta no vídeo que a história foi tirada do contexto e foi exposta na internet sem datas, criando "uma narrativa bem diferente do que realmente aconteceu".

"Resolvi terminar o relacionamento no começo de agosto de 2019, sempre conversávamos sobre isso e o término foi normal. (...) E, dois meses após o término, ela postou o vídeo dizendo que eu tentei jogá-la do 10º andar. A questão é que isso nunca foi falado enquanto estávamos no psicólogo, tenho provas disso e (ter apertado o braço dela) nunca foi uma dúvida, mas um fato. Foi uma surpresa (saber sobre jogar da janela)! 'Eu estava com uma imagem de que tinha apertado o braço dela, mas agora tentei te jogar do prédio! Mas você não falou isso comigo. O que aconteceu?' Acaba se criando uma imagem de algo que não aconteceu. Agora a história mudou e fica difícil de entender", argumentou.

Por fim, o escritor ainda declarou que se lembra perfeitamente de como os dois conversaram sobre o assunto depois do ocorrido e quis deixar claro para ser honesto com a situação.





Repercussão do caso

Após o vídeo de Suzana ter sido postado, o caso começou a ter muita repercussão. Vários internautas tomaram partido, uns apoiando o relato de Suzana, com comentários dizendo que o escritor sempre "pagava de bom moço, mas em off agredia a ex" e que ele "era a maior decepção".

Reprodução Comentários contra e a favor de Fred Elboni





Algumas pessoas apoiaram o escritor dizendo que acreditavam que ele nunca poderia ter feito aquilo com Suzana. No Instagram, os fãs do escritor disseram que "estavam do lado dele" e que "Torciam para que tudo se resolvesse logo".

Mais uma acusação

Não foi só a blogueira Suzana Riediger que acusou o influencer de agressão. A youtuber Karen Bachini acusa Fred também de tê-la machucado em uma viagem.

A Youtuber alega que ela estava viajando com outros influencers e em uma das primeiras noites, Fred apareceu em seu quarto e a tentou beijar a força.

Essa historia vai ser um pouco louca, e eu nunca pensei que ia precisar contar ela, porque sempre acreditei que foi um surto de uma viagem louca e nunca mais ia acontecer, mas ouvindo os relatos da @suhriediger eu entendi que ia acontecer de novo sim, o cara surtou com ela também — Karen Bachini (@kahbak) July 1, 2020





"Ele tentou me beijar e eu disse que não, que não era por isso que eu tinha aberto a porta (porque afinal quando uma mulher abre a porta prum cara só pode ser pra transar né?) e que era pra ele se acalmar e eu queria ajudar ele a ficar bem antes que ele fizesse algo que ia afetar", tweetou Karen.

Karen ainda que ele ficou em seu quarto e em determinado momento começou a mordê-la e que deixou marcas em seu braço. "Falei ok, viagem que segue. Eu fiquei muito machucada no braço e na perna. Essa viagem era em um lugar muito quente eu tinha basicamente só levado shorts e camisetas, e eu comecei a sentir que devia usar calça e casaco pra esconder o que tinha acontecido das outras pessoas", comentou a youtuber.

Reprodução/Twitter Karen Bachini acusa Fred Elboni de também tê-la agredido em uma viagem





Até agora, Fred não se pronunciou sobre as acusações feitas por Karen Bachini.