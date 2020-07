Com facilitação do certificado digital desde março, Rondônia abriu 1.201 novas empresas

.

Dados da Secretaria Geral da Junta Comercial do Estado de Rondônia (Jucer) revelam a abertura de 1.201 novas empresas, desde o mês de março.

“Foram 263 naquele mês, 252 em abril, 318 em maio, e 368 em junho”, informou o secretário geral, Leilson Souza.

Conforme o cômputo da Jucer, de 1º a 31 de março o Estado teve 157 empresas extintas, incluindo micro e pequenas empresas individuais (MEI’s). Em março, 67, em abril 41, em maio 24, e em junho 25.

A pandemia levou a Jucer a modificar sua forma de atuação, para não prejudicar o empresariado. Segundo Leilson Souza, a situação melhorou a partir da parceria com o Conselho Regional de Contabilidade (CRC).

“Diminuímos custos para o empresário, que não precisou ir até a Junta para abrir empresas, porque os contadores conseguiram para eles o certificado digital. Estão filiados ao CRC 1,4 mil profissionais.

“Todos os serviços são feitos pelo sistema remoto, especialmente certidões; também adotamos o livro digital”, enfatizou Souza.

Para participar de licitações, muitas empresas precisavam levar a documentação fisicamente à Jucer, porém, a agregação de serviços facilitou a continuidade do seu ritmo de trabalho. Empresários queixavam-se da maneira como protocolar documentos, até encontrarem as facilidades proporcionadas pela Junta e pelo CRC.

A agilidade também aconteceu, graças à Instrução Normativa nº 62, editada pela Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (DREI).

“O registro automático é feito pelo contador, via certificado digital”, destacou Souza.

Diversas lives no período de pandemia visaram estimular o empresariado a não esmorecer, nem perder o foco de seus projetos para 2020. Por exemplo, o CRC ajudou a esclarecer diversas instruções normativas, como a de nº 81, considerada uma super instrução normativa, porque reúne tudo em 33 artigos e revogou 50 instruções anteriores. “Era uma reivindicação de todas as juntas comerciais nos estados”, disse o secretário geral da Jucer.

As lives explicativas continuam com acesso das juntas e CRC’s estaduais. Para esta quarta-feira (1º) está programada uma, a respeito da instrução nº 81, das 16h às 17h30, com participação gratuita dos interessados.

