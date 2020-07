Primeira chamada do "Domingo Espetacular" com Carolina Ferraz está no ar

A Record TV anunciou nesta segunda-feira (6) a data de estreia de Carolina Ferraz à frente do "Domingo Espetacular" . O programa será comandado pela primeira vez pela contratada da emissora no próximo domingo (12). Eduardo Ribeiro é o único titular de estúdio mantido na atração.

"Seguinte, tem novidade na tela da RecordTV", disse Ribeiro no início da chamada. "Eu, Carolina Ferraz, agora vou estar ao lado de Eduardo Ribeiro aqui no comando do Domingo Espetacular", complementou a atriz e apresentadora. No material, os apresentadores reforçam que o programa contará com um novo cenário.

Primeira chamada do #DomingoEspetacular com Carolina Ferraz. Apaixonado no novo logo! ? pic.twitter.com/aLbraIIJfn — Herick Menezes (@drherickmenezes) July 6, 2020





"Apesar desses mais de 20 anos de carreira, estou ansioso para a chegada da Carolina. A gente já se conheceu pelos corredores, conversou e eu sinto que tem química nessa dupla. Primeiro, porque ela fez dança, é atriz e jornalista. Essa versatilidade é muito do que o nosso público espera e procura", destacou Ribeiro em material divulgado pela emissora.