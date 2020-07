GloboNews cresce em audiência desde a chegada da CNN

No dia 15 de março, a CNN deu início aos trabalhos no Brasil . Desde então, a GloboNews só cresce em audiência. O canal de notícias do grupo Globo se tornou líder na TV paga e não foi superado nenhuma vez durante o horário nobre pela principal concorrente, segundo dados obtidos pelo site Notícias da TV.



Reprodução/Instagram GloboNews cresceu com a chegada da CNN

Desde quando a CNN começou a ser transmitida até a última quinta-feira (30), a GloboNews alcançou uma média de audiência de 1,2 pontos na Grande São Paulo. Esse número representa um crescimento de 84%, já que antes o canal possuía uma média de 0,78. No total, foram mais de 18 milhões de pessoas que assistiram à programação da emissora e isso fez com que ela superasse todos os outros canais por assinatura.

Durante o horário nobre, das 18h às 00h, o crescimento da audiência da GloboNews foi de 95%. O maior destaque dessa faixa de programação é o Edição das 18h, que está sendo comandado por César Tralli durante esses meses de isolamento social. O programa jornalístico mais que dobrou o público no Ibope e teve um crescimento de 137%.

Entre os principais eventos que fizeram a audiência GloboNews se tornar líder de público estão A saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça, a prisão do ex-assessor Fabrício Queiroz , a divulgação do vídeo da reunião ministerial , o pronunciamento de Jair Bolsonaro no dia 25 de março e a ameaça de demissão do ex-ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta.