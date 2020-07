Americana dá à luz em pé no meio de estacionamento na Flórida; veja vídeo

A norte-americana Susan Anderson teve um parto diferente. Ela deu à luz sua filha Julia em pé, no meio do estacionamento de um centro médico, e as câmeras de segurança do local registraram o momento.

Câmeras de segurança registram momento do parto em pleno estacionamento do centro médico





O parto na porta do centro Natural Birthworks, em Margate, na Flórida, nos Estados Unidos. Nas imagens, Susan aparece segurando a mão do marido e tem o auxílio de uma parteira. É possível ouvir a profissional dizendo que está tudo bem. Logo dois policiais chegam ao local e parecem bem chocados com a cena.

O próprio centro médico divulgou as imagens nas rede sociais. Veja abaixo:





Susan contou para o canal de TV local WPLG Local 10 que teve um trabalho de parto muito rápido e nem deu tempo de entrar no centro médico.

A mãe falou que, assim que saiu do carro, sabia que não tinha mais tempo. "Quando demos o primeiro passo, a cabeça do bebê já estava coroando".





Nas imagens, ainda dá para ver Susan com a filha nos braços entrando no centro médico. Ela comenta ainda que estava indo ao centro médico porque planejava ter o parto ali, em uma banheira.

Reprodução/NaturalBirthwork Susan com a pequena Julia nos braços

"Um dos nascimentos mais emocionantes de 2020", resumiu o centro médico na postagem.