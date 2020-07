Novo recurso do Google te ajuda a recusar chamadas de telemarketing; veja como

Divulgação/Google Aplicativo Google Telefone ganha novidade





O Google vai testar um novo recurso no Brasil, o Chamadas Verificadas. A novidade ajuda os usuários a saberem o motivo de uma ligação antes mesmo de atendê-la. A ferramenta vai ajudar a recusa de chamadas de telemarketing , assim como evita golpes.



De acordo com o site The Verge, o Brasil será o primeiro país a testar a novidade, que funciona através do aplicativo Telefone, disponível para Android . O recurso está chegando gradualmente aos celulares, e não tem data de lançamento oficial.

Cada vez que uma chamada considerada confiável é recebida, ela vem com um selo, permitindo que o usuário a atenda com mais confiança. Para isso, é preciso que a empresa que está fazendo a ligação forneça alguns dados ao Google .

Como vai funcionar?

A verificação de chamadas só funciona nos celulares que recebem ligações pelo aplicativo Telefone, como os da Motorola e da Xiaomi , e será acionada por padrão. Fabricantes que utilizam outros apps próprios para ligação, como a Samsung , não receberão a novidade.

Antes de ligar, a empresa fornecerá ao Google o número de telefone dela, do cliente e o motivo da chamada. Esses dados são comparados com os da ligação no momento da chamada, fornecendo, ou não, o selo de verificação. Assim, fica mais fácil para o usuário escolher se atende.

A dificuldade da novidade é que não se sabe se as empresas realmente terão o trabalho dobrado de enviar essas informações de forma prévia ao Google.