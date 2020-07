Fernando Amaral dá dicas sobre o uso de cosméticos veganos em live

Fernando Amaral, osmólogo e fundador da marca WNF Essentials falou sobre os benefícios e os cuidados que devem ser tomados ao utilizar óleos essenciais e cosméticos naturais na rotina em live com o @portal_ig , pelo Instagram na segunda-feira (6).





Divulgação Fernando Amaral é osmólogo (especialista em aromas) e autor do livro "Técnicas de aplicação de óleos essenciais





O especialista também ressaltou que, apesar de muita gente pensar o contrário, cosméticos naturais não são mais seguros do que os químicos. "Assim como os antibióticos, que quando foram descobertos salvaram a vida de um monte de gente e foram adorados e hoje nós sabemos que é uma coisa séria e que devemos ter cuidado ao utilizar, com os óleos e os produtos naturais também temos que ter esse cuidado", afirmou Fernando.

Por isso, Fernando indica que o consumidor pesquise sobre a marca e o produto antes de adquirir. "Rastreabilidade é o segredo para quem quer saber a procedência do produto vegano e natural que está comprando, mais importante do que documentação. Entre em contato com as marcas e pergunte ‘da onde vem a matéria-prima?’ se ela tem como te mostrar a plantação, por exemplo, é confiável", indica o osmólogo.

Óleos essenciais na pele

Durante a live, Fernando falou sobre aromaterapia -- o uso de óleos essenciais em tratamentos -- e como aplicá-la nos cuidados com a nossa pele. Os óleos essenciais, por serem muito concentrados, não devem ir direto na pele, devem ser misturados em óleos vegetais, cremes neutros ou até em água antes de entrarem em contato com o nosso corpo.

Reprodução Óleos essenciais são substâncias aromáticas encontradas em flores e ervas, extremamente concentradas de ativos e ricas em benefícios





"Para acne, a pessoa pode misturar um pouco de óleo de jojoba com gotas de óleo de melaleuca, que é antibacteriano e cicatrizante", indicou o osmólogo. E para as manchas que ficam depois, os óleos essenciais de gerânio e laranja são os ideais.

Segundo ele, os óleos essenciais podem até ajudar na dermatite, a sua indicação de uso é: "Coloque água em uma xícara, pingue três ou quatro gotas de óleo essencial de lavanda molhe uma gaze nesse líquido e coloque sobre a pele, troque a gaze a cada três minutos durante 15 minutos. Fazendo isso de duas a três vezes por dia, em dois dias já dá pra ver uma melhora na inflamação".