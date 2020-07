Gabi Prado chora após críticas por fazer procedimento estético na quarentena

A influenciadora digital Gabi Prado virou um dos assuntos mais comentados do Twitter nesta quarta-feira (1). Isso porque ela acabou sendo "cancelada" nas redes sociais por fazer um procedimento estético chamado foxy eyes em meio à pandemia do coronavírus. Após a repercussão negativa, a influencer, que já participou dos realities "A Fazenda" e "De Férias Com o Ex", fez um desabafo em uma live no Instagram, na qual chorou muito.

Gabi Prado resolveu abrir o coração e expor o que está acontecendo na vida pessoal. "Eu perdi oito quilos e, quando eu perdi, foi embora tudo junto. Foi embora minha autoestima, a minha vontade de viver, tá? Aí, agora eu saí para fazer um procedimento estético que me devolveu um pouco disso que tinha me sido tirado. Um procedimento estético para arquear as sobrancelhas, me sentir mais bonita, aí eu tenho que ser ridicularizada na internet?", desabafou.





Caso não conheça, o foxy eyes (olhos de raposa, em português) é um procedimento estético que virou febre entre as blogueiras e influenciadoras e trata-se de uma técnica que deixa o olho com um efeito mais alongado, similar ao olhar de uma raposa.





Durante a live, ela ainda rebateu as críticas de que não estava se importando com a pandemia e desrespeitando a quarentena. "Sabe, eu tô cansada! De verdade! Eu tô cansada! Eu quero imensamente pedir para todas as pessoas que estejam me assistindo e que não gostam de mim, não gostam de nada que eu faço, parem de me seguir", declarou. Após o desabafo, ela passou a receber apoio. Veja a repercussão nas redes sociais:

Aí o exemplo como a galera do cancelamento ainda vai levar o povo ao suicídio



Independente se a Gabi Prado tá certa ou não (nem vi o caso) a pessoa chegar nesse estado por causa de gente comentando em publicação e atacando ela não é normal pic.twitter.com/941HQgwbQy — cloreto de putasso (@mellancolica_) July 1, 2020





Me cortou o coração ver a Gabi Prado chorando dessa forma, por causa de pessoas que só sabem disseminar ódio, que sentem prazer de ver a outra dessa forma, que só seguem pra criticar, rebaixar, humilhar, ELA ESTÁ COM O PSICOLÓGICO ACABADO e suplica por PAZ. pic.twitter.com/al4YXJYJDK — Luuh (@Cilia2908) July 1, 2020





Povo atacando a Gabi Prado pq furou a quarentena pra fazer procedimento estético, com coisa que foi só ela né aiai ? — Mãe do Bob (@Michellyynn) July 1, 2020





A Gabi Prado tá errada e se ela n tem psicológico pra lidar com críticas, fecha o IG e para de trampar como influenciadora — amor de bi (@marcela_fan) July 1, 2020