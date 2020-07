Val Marchiori é condenada a pagar R$ 30 mil a Ludmilla por comentário racista

A Justiça decidiu que Val Marchiori deve pagar uma indenização a Ludmilla. Segundo a Folha de S. Paulo, a 3ª Vara Cível da Ilha do Governador, definiu na última segunda-feira (29), que a socialite deve arcar com R$ 30 mil, por conta de um comentário considerado racista .



Reprodução/Instagram Val Marchiori é condenada a pagar indenização a Ludmilla

Em 2016, Val comparou uma peruca que Ludmilla usou no Carnaval com um Bombril durante um programa da RedeTV!. A funkeira, que recentemente viveu uma polêmica com Anitta , entrou na Justiça e, dois anos após o ocorrido, foi decidido que a socialite deveria pagar R$ 10 mil de indenização. A ex-participante de "Mulheres Ricas" recorreu. "Eu não concordo. Primeiro, eu posso dar minha opinião. Eu não xinguei a pessoa, eu não falei da índole dela, não falei da cor dela", Val declarou na época.

De acordo com Katia Antunes, advogada de Val, ela foi surpreendida por essa nova decisão e vai recorrer. "Essa sentença já tinha sido anulada em segunda instância. A intenção nunca foi fazer um comentário racista. A Val comentava sobre uma peruca que a cantora estava usado e não sobre o cabelo dela", ela declarou. A advogada também disse acreditar que o processo vai ser encerrado e contou que a socialite já procurou a esposa de Brunna Gonçalves para se explicar. "A Val não é racista de forma nenhuma", concluiu.