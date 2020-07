Alvorada do Oeste - Ciclista é atingida por motocicleta na RO 473

Uma mulher ficou ferida após a bicicleta em que ela estava ser atingida por uma moto no início da noite desta segunda-feira (06), em Alvorada do Oeste, Região Central de Rondônia. O acidente aconteceu na RO 473, que liga ao município de Urupá. O condutor da motocicleta também se feriu com a queda. Os envolvidos foram socorridos pela equipe médica do Hospital Municipal.

De acordo com informações, um casal seguia em suas bicicletas sentido a Alvorada, e, já próximos da entrada da cidade, uma motocicleta que vinha em mesmo sentido atingiu a mulher. O acidente deixou a ciclista e a motociclista feridos.

O trânsito no local ficou em meia pista por um período, mas o fluxo de veículos fluía normalmente.

