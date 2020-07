Prazo para habilitação no Programa AmpaRO é prorrogado até 15 de julho

.

A Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas) prorrogou, nesta terça-feira (30), o prazo para habilitação no Programa de Transferência Temporária (AmpaRO), estendendo o cadastro até o dia 15 de julho. O Governo de Rondônia vai disponibilizar, nesse primeiro momento, um auxílio de R$ 200 pagos por três meses às famílias em situação de extrema pobreza.

"O Programa AmpaRO é uma iniciativa do governo do estado que busca auxiliar essas famílias vulneráveis, de forma que possam enfrentar a pandemia", destacou a secretária da Seas, Luana Rocha.

COMO FAZER A HABILITAÇÃO

Para receber o benefício, o usuário deve verificar primeiro se atende os requisitos necessários para receber o auxílio como: ser beneficiário do Programa Bolsa Família, ter declarado no CadÚnico renda per capita de até R$ 89 (oitenta e nove reais) e estar na condição da folha de pagamento do mês de abril de 2020. Após isso, deve entrar no site do Portal do governo do Estado e clicar no banner do Programa AmpaRO, que aparece em destaque.

O sistema fará a consulta e, caso o usuário atenda aos requisitos, ele será direcionado para o preenchimento dos dados. Caso não seja beneficiário, o sistema informará que o nome não foi encontrado.

CALENDÁRIO DE PAGAMENTO

O calendário do Programa já está disponível e pode ser consultado neste link. Os beneficiários que fizeram a habilitação no Programa no período de 15 a 30 de junho vão receber o pagamento no primeiro lote, previsto para 16 a 19 de julho. Já os beneficiários que fizeram a habilitação no período de prorrogação (1 a 15 de julho), farão parte do segundo lote e vão receber o pagamento da primeira parcela a partir de 14 de agosto.

Sobre o pagamento aos beneficiários do 1º lote, é importante ficar atento às datas previstas no calendário:

Dia 9 de julho: Divulgação da lista dos beneficiários do Programa;

Dia 10 a 15 de julho: Período de correção do cadastro dos "Não Habilitados";

Dia 16 a 19 de julho: Acesso ao aplicativo Caixa Tem e pagamento da 1ª parcela;

Dia 20 a 31 de julho: Saque.

APLICATIVO CAIXA TEM

A consulta do valor recebido na conta será feita através do aplicativo "Caixa Tem", da Caixa Econômica Federal, somente a partir do dia 16 de julho. O aplicativo foi criado para facilitar o acesso da população aos programas, serviços sociais e transações bancárias. O aplicativo funciona tanto em celulares com sistema Android, quanto IOs e o download pode ser feito na Play Store (Android) ou App Store (IOs).

COMO USAR

Após baixar o aplicativo, o usuário irá acessar com o CPF e criar uma conta na hora (só poderão acessar aqueles que possuem uma conta na Caixa, os beneficiários do Programa AmpaRO terão suas contas abertas pelo Estado);

Para acessar informações da conta, fazer pagamentos ou transferências pelo aplicativo, o usuário deve colocar a senha de acesso e aguardar um SMS com o código, para confirmar a identificação;

Após a confirmação, é só utilizar os serviços. Lembrando que o usuário só poderá acessar a partir do dia 16 de julho.

O passo a passo para acessar o aplicativo está disponível nesta cartilha.

