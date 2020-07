Investigação de pedofilia por parte de PC Siqueira entra em segredo de justiça

Divulgação/Instagram/Reprodução O Youtuber PC Siqueira





As investigações sobre as denúncias de suposto envolvimento de PC Siqueira com pedofilia estão agora em segredo de justiça, segundo informações do jornal Extra. O caso está sendo acompanhado pela 4ª Delegacia de Repressão à Pedofilia do Departamento de Homicícios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

Isso significa que os trabalhos da Polícia Civil não serão mais detalhados. PC prestou depoimento em São Paulo no dia 16 de junho. Na mesma semana, outras testemunhas foram ouvidas.

As denúncias começaram no Twitter, quando um perfil anônimo divulgou um vídeo de uma conversa entre o influenciador, de 34 anos, com uma mulher que teria enviado a ele fotos de sua própria filha nua, de 6 anos.

Depois desta primeira publicação anônima, o youtuber afirmou, em um longo texto que em seguida foi apagado, que as denúncias são fake news. Ele, inclusive, levantou pontos que, segundo ele, comprovam que o conteúdo não era verdadeiro. Mas, logo depois, mais um vídeo comprometedor veio à tona com supostos áudios de PC admitindo que recebeu as fotos e que, na ocasião, teria se sentido excitado.