Com ironia, Paola Carosella diz que faria "pudim de laranja" para Bolsonaro

A chef e jurada do "MasterChef", Paola Carosella, fez uma participação no programa "Provoca", da TV Cultura, na última terça-feira (30). Durante entrevista a Marcelo Tas, ela voltou a provocar a família de Bolsonaro. Tudo começou quando a jurada foi questionada por um telespectador sobre o que ela cozinharia para o presidente.

Reprodução Paola Carosella fez piada de Bolsonaro





Após ouvir a pergunta, Paola Carosella abaixou a cabeça e tentou desconversar, mas não perdeu a piada. "Pudim de laranja", respondeu a chef. A resposta da jurada do "MasterChef" foi encarada como deboche considerando a recente prisão de Fabrício Queiroz, que era assessor do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente.





Vale ressaltar que o ex-policial militar ganhou o apelido de "laranja" depois de ser preso por envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro chamado "rachadinhas". Essa não é primeira vez que Paola Carosella faz piada com o assunto. No dia da prisão de Queiroz, ela se manifestou nas redes sociais: "Vai um bolo de laranja no café da manhã, Brasil?".