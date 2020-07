Esposa de Príncipe Charles elogia físico do marido: "Em forma"

Getty Images Príncipe Charles e Camila Parker-Bowels visitam o filho de William e Kate





Em entrevista ao programa da rádio "The Ema Barnett Show", da BBC, Camila Parker elogiou o físico do marido, o Príncipe Charles. Ela comentou sobre o estado de saúde do cônjuge, que recentemente foi diagnosticado com a Covid-19, mas já está curado.

"Ele é, provavelmente, o homem mais em forma de sua idade que eu conheço. Ele caminha, caminha e caminha. Ele parece um cabrito-montês. Ele deixa todo mundo quilômetros para trás", afirmou a Duquesa de Cornwall.

Mesmo sendo bastante ativo, Camila revelou que ainda ainda não conseguiu convencer o herdeiro ao trono britânico a participar das aulas de balé ao seu lado. "Não consegui fazê-lo tentar um plié, mas ele é um homem muito, muito em forma. Mas não vai fazer balé", brincou.

Recentemente, Charles desabafou sobre as dificuldade de se manter em isolamento social. "É incrivelmente triste. Você pode falar com eles por telefone ou eventualmente uma chamada de vídeo, mas não é a mesma coisa. Só queria abraçar as pessoas."

Além disso, ele disse que entende a dor das pessoas que são vítimas do novo coronavírus. "Eu tive sorte no meu caso e passei por isso de forma muito leve, mas entendo o que as pessoas estão vivendo. Eu sinto muito principalmente por aqueles que perderam seus entes queridos e não puderam estar com eles nesse momento", disse.