Governo de Rondônia recupera mais 33 quilômetros da RO-135 entre Alvorada e Castanheiras

Focado na recuperação do estado e melhoria das condições de vida da população, o Governo de Rondônia vem desde 2019 cumprindo um programa com metas e objetivos que estão materializando-se em todo o estado. Com base nesta filosofia, o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) está executando uma série de trabalhos ao longo de toda a malha viária sob sua responsabilidade.

Exemplo disso é a 7ª Residência Regional do DER, que desde o mês de junho está trabalhando na RO-135, entre Alvorada do Oeste e Castanheiras.

De acordo com o responsável pela 7ª RR-DER, Carlos Leandro, o trecho de 33 quilômetros da rodovia, conhecido na região como Primeira Linha, está recebendo um serviço que há mais de dez anos não se fazia. Estão sendo executadas a reconformação de plataforma (patrolamento), recomposição de revestimento primário (encascalhamento), limpeza lateral, abertura de saídas d’água, instalação de bueiros metálicos, além do levantamento de aterros.

O residente regional Carlos Leandro explica que, "o mais importante é que não é só uma simples manutenção, é um trabalho agora mais demorado, mas que garante por muitos anos que a rodovia não vai sofrer com atoleiros nem vai ficar toda esburacada em pouco tempo, vai dar condições pra população local transitar com mais rapidez".

Prova disso é o depoimento do morador Wagner Socabe, sul-matogrossense, 50 anos, dois filhos, que veio com a família em busca de uma vida mais tranquila depois de viver 18 anos no Japão e recentemente vindo de Vitória (ES) . "Sim, a estrada estava muito esburacada, a gente levava quase meia hora pra chegar na BR [429] e agora a gente faz esse caminho em 10 minutos. Está um trabalho realmente ótimo", conta o morador da Primeira Linha.

O coordenador regional de Operações e Fiscalização, engenheiro Carlos Moraes, esteve nesta semana vistoriando o trabalho no local. Ele destaca que baseado no planejamento técnico anual, as regionais conseguem executar serviços que proporcionam maior qualidade e durabilidade. "A nossa missão é sempre buscar a otimização no uso dos recursos, fazendo cada vez mais e melhor", resume o coordenador.

Para o diretor-geral do DER, Elias Rezende, "tudo isso só está sendo possível graças ao empenho do governador coronel Marcos Rocha, que vem priorizando o quadro técnico e acompanhando de perto nosso trabalho, dando suporte para a execução dos serviços necessários, mesmo neste período de grave crise econômica e sanitária".

A 7ª Residência Regional do DER tem sob sua responsabilidade mais de 300 quilômetros de vias não pavimentadas e mais 28 quilômetros asfaltados na RO-473, atuando em seis municípios na Região Central e Zona da Mata. O DER como um todo é responsável por mais de 4500 quilômetros de rodovias sem pavimentação e mais 1500 quilômetros asfaltados em todos os 52 municípios de Rondônia.

