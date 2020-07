Elefante viraliza na web por causa de 'estilo diferenciado'; entenda

Reprodução/Twitter Fotos e vídeos de Sengamalam já viralizaram na internet





Estilo, corte, coloração - essas são algumas das muitas coisas que os humanos costumam fazer para garantir que seus cabelos permaneçam sedosos e deslumbrantes. Mas, nesta semana, quem está chamando a atenção na internet é a elefante Sengamalam, que vive na Índia. Seu corte de cabelo estilizado já viralizou e faz um verdadeiro sucesso entre os internautas.





De acordo com Sudha Ramen, oficial do Serviço Florestal Indiano (IFS), a gentil gigante - que chegou ao templo de Rajagopalaswamy em 2003 - tem até um fã-clube por causa do seu penteado franjado.

Segundo o site Mannai Online, a oficial do IFS foi recentemente ao Twitter para compartilhar fotos e vídeos de Sengamalam. A postagem consiste em duas fotos. Uma mostra Sengamalam em uma pose majestosa. A outra exibe a elefante curvando-se na frente de um homem enquanto ele penteia sua franja .

Publicado em 5 de julho, o tweet já recebeu mais de 20.300 curtidas e muitos comentários impressionados de internautas. Enquanto algumas compartilharam fotos e vídeos do elefante que eles tiraram, outros falaram sobre como acharam que o corte de cabelo está na moda também.