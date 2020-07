MIUI 12: conheça todas as novidades da nova interface da Xiaomi para Android

Reprodução Xiaomi libera MIUI 12





A Xiaomi é uma das marcas mais populares no mercado de celulares, sendo que ela possui modelos diferentes de aparelhos para agradar todos seus usuários e consumidores. Por sua vez, na maioria destes celulares, a interface MIUI vem instalada por padrão no Android , que possui algumas características próprias.





Já neste ano, a MIUI 12 começou a ser disponibilizada para alguns aparelhos da marca e está repleta de novidades interessantes. O Olhar Digital já teve a chance de testá-la e conta a seguir o que achou dela. Confira nossa análise!

Importante

O Olhar Digital testou a MIUI 12 estável em um celular Xiaomi Mi 9 . Alguns recursos vistos por aqui podem não estar disponíveis para determinados aparelhos.

Nova área de notificações e centro de controle

Umas das coisas que chama a atenção logo de cara na MIUI 12 é que a área de notificações e o seu centro de controle foram separados. Assim, ao deslizar de cima para baixo na parte esquerda da tela, você só verá as suas mensagens e as notificações de aplicativos. Já ao fazer o mesmo gesto na área esquerda, você terá acesso a central de controle para habilitar, desabilitar ou acessar funções e recursos do celular.

Olhar Digital Novas notificações na MIUI 12





De forma geral, pessoalmente, achei que a escolha da Xiaomi aqui foi acertada, uma vez que agora, você pode personalizar com mais liberdade os recursos que você usa com mais frequência e acaba ganhando até mesmo mais "espaço" para ler certas informações. A princípio, entretanto, confesso que essa mudança pode confundir um pouco os usuários na hora de ler uma notificação ou de acessar um recurso.

Felizmente, quem não gostar da mudança, também pode voltar a usar a interface original com uma pequena configuração no sistema.

Proteção de privacidade

Hoje em dia, cada vez mais nós devemos nos preocupar com a nossa privacidade e isso envolve muito o uso do celular. Agora, nas configurações do sistema, a Xiaomi implementou uma função chamada "Proteção de privacidade", que te ajuda a saber quais aplicativos tem quais permissões no celular.

De forma geral, este novo menu nas configurações da MIUI ajuda você a estar no controle dos aplicativos que estão instalados, ficando mais fácil identificar quais deles estão usando recursos do celular sem a sua permissão. Assim, é possível saber, por exemplo, quais os aplicativos que estão tendo acesso aos meus contatos.

Honestamente, eu devo admitir que não achei esta função muito inovadora, já que tudo isso podia ser feito anteriormente em outros menus da MIUI e até mesmo em celulares de diferentes fabricantes com outras interfaces. Ainda assim, é inegável que esta mudança acaba sendo bem vinda, já que ficou mais fácil encontrar qualquer aplicativo que tenha alguma permissão indevida.

Gaveta de aplicativos

A gaveta de aplicativos foi um item que fez bastante falta para muitos usuários da MIUI, sendo que ela já havia aparecido na versão 11 da interface para alguns dispositivos e usuários, mas não para todos. Felizmente, isso muda com a MIUI 12, que traz a gaveta de aplicativos para todos com esta interface.

Por padrão, vale notar, ela vem desabilitada, mas isso é fácil de mudar ao começar a edição de uma tela inicial. Pessoalmente, eu gostei bastante dessa adição, até mesmo porque esta gaveta já traz os aplicativos separados por categorias sem que você precise fazer a edição de nada. Não apenas isso, ela também é bem personalizável e, assim, por exemplo, você pode definir a sua transparência ou até mesmo o tema, se deverá ser o claro, escuro ou se acompanhará a configuração padrão do aparelho.

Super planos de fundo

Logo ao finalizar a atualização da MIUI 11 para a 12, uma das primeiras coisas a se notar é que o tema do celular acaba sendo modificado por padrão. Aqui, ao menos em nosso aparelho, o tema que veio já pré-configurado por padrão foi o do "Planeta vermelho", que até chegou a roubar a atenção no evento de anúncio do MIUI 12.

Diferente de um papel de parede simples ou até mesmo de um "Live Wallpaper", os chamados "Super planos de fundo" contam com transações e animações bem elaboradas na hora de desbloquear o aparelho ou de navegar pelas "páginas iniciais" com os ícones dos aplicativos. Apesar de ser um tema bem bonito e parecer "pesado", devo notar que não senti problemas de performance ou até mesmo algum impacto na duração da bateria por conta deles. Entretanto, após a instalação da MIUI 12, em sua primeira execução, esta animação rodou um pouco lenta.

Além do tema "O Planeta Vermelho", a MIUI 12 também traz o tema "Terra" disponível para download no aplicativo "Temas", ou seja, ele não vem por padrão com a nova versão da interface e precisa ser baixado manualmente.

Janelas flutuantes

Outra novidade presente na MIUI 12 deve agradar bastante os usuários que procuram ter mais produtividade são as janelas flutuantes. Anteriormente, para usar dois aplicativos na MIUI, você só tinha a opção de "dividir a sua tela", algo que não caia bem para determinados programas.

Olhar Digital Janelas flutuantes da MIUI 12





Assim, quem tomou o lugar desta função foram as "janelas flutuantes", que não precisam mais deixar a sua tela dividida em duas partes. Não apenas isso, admito que até o processo para "abrir" apps desta forma ficou mais prático, sendo tudo realizado no gerenciador de tarefas.

Gestos em tela cheia

Um recurso que já estava presente na MIUI 11, mas que recebeu uma pequena melhoria também foi o de "Gestos em tela cheia", que agora seguem mais o "padrão" visto nos aparelhos com o Android 10 . Ao invés de você ter os botões (Ações, Home e voltar), tudo pode ser feito com um "deslizar do dedo" nos cantos da tela.

Aqui, vale lembrar, a MIUI 11 apesar de contar com esse recurso, ela não deixava você chamar o Google Assistente ao deslizar do canto inferior esquerdo ou direito para o meio da tela.

Modo ultra economia de bateria

Já outra novidade bem interessante da MIUI 12 fica por conta do modo "Ultra economia de bateria", que restringe os recursos do sistema e até mesmo o desempenho do celular para oferecer uma autonomia maior.

Em meu caso, a MIUI promete aumentar a duração atual da minha bateria de 1 hora para 13 horas. De forma geral, quando esse modo está ativado, você praticamente tem acesso a uma "tela", que traz as principais funções do celular como uma parte para acessar as mensagens e fazer as ligações. Além destas funções pré-definidas, a MIUI 12 também deixa você selecionar os apps que podem atuar neste modo manualmente.

Apesar de eu ter testado um pouco esse modo e ter notado melhoras na questão de consumo de bateria, infelizmente, não pude testar se a bateria realmente ofereceria esta autonomia que foi prometida. Além disso, nesta função específica, em algumas situações eu detectei um bug ao sair deste modo, ao menos em meu aparelho, em que o tema da MIUI não era restaurado de forma automática até o celular ser reiniciado.

Outras mudanças

Além das principais mudanças vistas acima, a Xiaomi também fez algumas outras pequenas na MIUI, que não chamam tanta a atenção. Por exemplo, o menu de "Configurações" agora está com uma fonte diferente e alguns aplicativos da "manutenção" tem novas animações, como você pode ver na imagem abaixo. Apesar da mudança ser interessante, pessoalmente, achei essas funções e mudanças um pouco mais básicas e nenhum recurso realmente chegou a chamar a atenção.

Quem também recebeu mudanças foi o aplicativo "Camera" para tirar fotos, que agora está com uma interface um pouco mais moderna e também alguns modos novos para determinados dispositivos.

Conclusão

A Xiaomi acertou nas mudanças feitas na MIUI 12 e deu um ar mais moderno para a sua interface do Android . Em relação ao desempenho, como informado, os testes foram realizados com um Mi 9 e a performance do aparelho continuou a mesma, assim como a autonomia de sua bateria.

Já os destaques maiores mesmo para esta atualização, em nossa opinião, ficam com os recursos das janelas flutuantes e da gaveta de aplicativos, algo que era solicitado pelos usuários das marcas faz tempo. Assim, a nossa única ressalva para essa nova versão da MIUI 12 são as propagandas, que ainda continuam aparecendo em excesso.