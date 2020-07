Maria Rita sobre governo: "Monte de louco brincando com a democracia"

Sem papas na língua, Maria Rita fez uma análise sobre o atual governo brasileiro e criticou algumas autoridades do poder em uma entrevista ao canal do Youtube Papo de Música que foi ao ar na última sexta-feira (3).

Reprodução/Instagram Maria Rita





"Sei quantas pessoas morreram para gente estar aqui e ter esse monte de louco brincando com a democracia", disse Maria Rita . A cantora acredita que tem o dever de manifestar sua opinião e não pode se calar diante do atual cenário político do Brasil.

"Acho que mais hora ou menos hora o bicho vai pegar. Por isso, a gente precisa estar forte. Atento e forte. Atento porque estão brincando com a democracia, jogando com palavras", concluiu Maria Rita .