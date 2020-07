Aplicativos roubam senhas do Facebook e são excluídos pelo Google; veja a lista

Unsplash/ROBIN WORRALL Aplicativos maliciosos foram excluídos





A empresa de segurança Evina descobriu 25 aplicativos disponibilizados na Play Store do Android que, apesar da aparência inofensiva, contavam com malwares que poderiam até mesmo hackear uma conta do Facebook .





Os apps se apresentavam como software para algumas tarefas básicas, incluindo lanternas, pedômetros, editores de imagens e mais. Mas, de acordo com a Evina, todos eram basicamente o mesmo aplicativo que não realizava nenhuma das funções anunciadas na página de downloads e ainda tinham códigos feitos para roubar dados de login do Facebook.

Os aplicativos maliciosos já foram removidos da loja pelo Google . Isso significa que, na maioria dos casos, os apps também foram apagados dos aparelhos que tinham eles instalados. Ainda assim, é bom conferir se você tem algum deles. Confira abaixo a lista dos 25 apps, oferecida pela Evina:

Super Wallpapers Flashlight

Padenatef

Wallpaper Level

Contour level wallpaper

iPlayer & iWallpaper

Video Maker

Color Wallpapers

Pedometer

Powerfull Flashlight

Super Bright Flashlight

Super Flashlight

Solitaire Game

Accurate scanning of QR code

Classic card game

Junk file cleaning

Synthetic Z

File Manager

Composite Z

Screenshot Capture

Daily Horoscope Wallpapers

Wuxia Reader

Plus Weather

Anime Live Wallpaper

iHealth Step Counter

com.tqyapp.fiction

Roubo de credenciais

Apesar de oferecer tarefas básicas, os aplicativos tinham como principal objetivo roubar dados de login do Facebook . Após a instalação, quando o usuário iniciava o app, dava de cara com uma página de login da rede social.

O problema é que a página era falsa. Caso o usuário realmente entrasse com as credenciais, elas eram enviadas para servidores dos hackers .

Alguns usuários também relatam que os apps exibiam uma série de anúncios em janelas pop-up e notificações, o que poderia até mesmo drenar a bateria do celular.

Perigo constante

Apesar dos esforços do Google para manter a loja de apps do Android segura, o fato é que é bastante comum que aplicações maliciosas sejam oferecidas em meio a aplicativos genuínos dentro da plataforma.

No fim de junho, a Avast encontrou 47 aplicativos da família HiddenAds (aplicações que forjam ser seguras, mas que possuem a finalidade de exibir anúncios intrusivos fora da aplicação) na loja de apps - parte deles foi removida logo após o alerta dos pesquisadores.