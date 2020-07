Sikêra Jr. detona Geraldo Luís como apresentador: "Não gosto dele"

Sikêra Jr. abriu o jogo sobre os atritos que tem com alguns colegas de profissão. O apresentador do "Alerta Nacional", da RedeTv!, conversou com o site Na Telinha e detonou Geraldo Luís, da Record TV, como apresentador. O jornalista, que recentemente se recuperou de Covid-19 , disse que o funcionário da concorrente tem um péssimo defeito como entrevistador.



Reprodução/Instagram Sikera Jr detona Geraldo Luís

"Eu não gosto do Geraldo Luís, não gosto dele, não acho ele legal na TV. Não vejo ele legal", Sikêra começou dizendo. "Ele não olha nos olhos do entrevistado, acho isso um defeito horrível. É a mesma coisa de conversar com alguém com um celular na mão digitando. É uma falta de respeito muito grande. Agora o pessoal que trabalha com ele tá metendo o pau nele", ele completou.

O apresentador também relembrou uma desavença que teve com Zé Eduardo, mais conhecido como Bocão, que comanda o "Balanço Geral" da Bahia. Sikêra foi criticado pelo funcionário da Record por ter minimizado o coronavírus e ter criticado as medidas de isolamento social.

"O governo dele é petista, então ele deve ser amigo, não sei. É um canal, talvez, bancado pelo PT. Não sei. Só sei que ele brigou comigo sem eu ter feito nada pra ele", Sikêra disse sem ter provas dessa denúncia ou dar maiores explicações. "Aí olhei o Instagram dele e mandei um áudio pra ele: 'Eu desejo pra você muito sucesso, vai chegar o seu dia'. Aí ele mandou o recado: 'Eu só dei minha opinião'", concluiu o empregado da RedeTV!.