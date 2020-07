Microsoft marca evento para revelar jogos do Xbox Series X

Reprodução Design oficial do Xbox Series X





A Microsoft confirmou um evento virtual para o dia 23 de julho, quando apresentará os primeiros títulos para o Xbox Series X .





O anúncio foi feito pelas redes sociais da marca Xbox e não traz muitos detalhes. Tudo o que sabemos, no momento, é que a partir das 13h (horário de Brasília) do dia 23 de julho, a empresa fará uma apresentação com alguns dos jogos que estão a caminho do console .

Entre os títulos, um que é certo é Halo Infinite , um dos jogos prometidos para o lançamento do Xbox Series X e que é tratado internamente como um "reboot espiritual" da franquia, uma das mais populares entre os donos de Xbox.

Outros jogos já mostrados no passado e que podem voltar a dar as caras são Senua's Saga: Hellblade 2, e Everwild, ambos que está sendo desenvolvidos por estúdios internos da Microsoft .

O Xbox Series X está previsto para ser lançado no último trimestre . A Microsoft ainda não confirmou o preço do console. Segundo rumores, ela também lançará uma versão mais modesta , chamada Xbox Series S , com capacidade de rodar os mesmos jogos, mas com qualidade gráfica inferior - uma espécie de "Xbox de entrada".