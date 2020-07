José Loreto é demitido da Globo após 15 anos de emissora

José Loreto não teve seu contrato renovado com Globo. Depois de 15 anos na empresa, ele agora só volta a trabalhar na casa por contrato em obras específicas e está livre para negociar com qualquer emissora.

Reprodução/Instagram José Loreto não tem mais contrato com a Globo





A Globo confirmou a saída do ator. "Como todos sabem, nos últimos anos, temos tomado uma série de iniciativas para preparar a empresa para os desafios do futuro. Com isso, temos evoluído nos nossos modelos de gestão, de criação, de produção, de desenvolvimento de negócios e também de gestão de talentos. Assim, em sintonia com as transformações pelas quais passa nosso mercado, a Globo vem adotando novas dinâmicas de parceria com seus talentos. José Loreto, assim como outros talentos, tem abertas as portas da empresa para atuar em futuros projetos em nossas múltiplas plataformas".