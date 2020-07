Ator de "Scrubs" revela pedido emocionante de Nick Cordero antes de falecer

O ator Zach Braff , conhecido pelo seu personagem Dr.John 'J.D' Dorian em "Scrubs", usou as redes sociais nesta segunda-feira (6) para lamentar a morte do amigo Nick Cordero , que passou por graves complicações durante seu tratamento contra o novo coronavírus .

Reprodução/Instagram Zach Braff e Nick Cordero





" Nick Cordero faleceu às 11h40 de hoje com a esposa e a mãe ao seu lado. Sinceramente, nunca conheci uma pessoa mais gentil. Mas a Covid não se importa com a pureza da sua alma ou a bondade do seu coração", começou Zack Braff sobre o amigo, que foi seu colega de trabalho no musical "Bullets Over Broadway", em 2014.

O artista disse ainda que Nick lhe fez um último pedido antes partir. "A última coisa que ele me mandou foi uma mensagem para cuidar da esposa e do filho de um ano, Elvis. Eu prometo ao mundo que eles nunca vão precisar de nada. Me sinto tão incrivelmente agradecido que Nick Cordero entrou na minha vida. Descanse em paz", finalizou.