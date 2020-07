Convidada rouba atenção em casamento com vestido vermelho ousado

Reprodução Vestido vermelho usado por convidada de casamento





Em uma cerimônia de casamento, a noiva costuma ser o grande destaque. Mas, desta vez, não foi isso que aconteceu. É que uma convidada surgiu com um vestido vermelho, com um espartilho dando ênfase para o decote e com um tecido cheio de transparência.

A foto da mulher, que não teve sua identidade revelada, foi compartilhada na rede social Reddit. O post não inclui a reação da noiva ao vestido de cair o queixo, mas muitas pessoas concordaram que a escolha da convidada era bastante arriscada para uma cerimônia.

Uma pessoa escreveu: "Eu não sou modesto ou puritano de forma alguma, mas isso está muito longe do que eu usaria ou do que qualquer um do meu círculo usaria". Outros internautas alogiaram o vestido, mas concordaram que ele não ornava com a ocasião: "É um vestido bonito, mas não este evento", opinou uma. Outra comentou: "Vestido lindo e ela parece incrível, mas não é ótima para um casamento."