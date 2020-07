Ator venezuelano critica atuação Wagner Moura por causa de sotaque

Reprodução/Instagram/@labiennale Wagner Moura no Festival de Veneza 2019





O ator venezuelano Guillermo Garcia fez duras críticas à atuação de Wagner Moura em produções estrangeiras. De acordo com a publicação de Garcia em suas redes sociais, ele não consegue entender o que o brasileiro fala. "Sempre me pareceu um dos melhores atores do mundo. Mas não suporto vê-lo fazer colombiano e cubano porque não se entende um 'carajo'".

"Sinto falta dos filmes que Wagner Moura fazia no Brasil. Quando falava em português e só em português", disse em seu Twitter. "Os atores precisam de humildade para reconhecer qual personagem não podemos interpretar. Você sabe, você sente isso e deve ser respeitoso com o nome desse personagem. Desejo que outro ator faça justiça e beneficie a história", acrescentou.

Los actores necesitamos humildad, para reconocer que personaje no podemos interpretar. Uno sabe, uno lo siente y debe ser respetuoso con el gentilicio de ese personaje. Desear que otro actor le haga justicia y beneficie a la historia. — Guillermo Garcia Alvarado (@ElGuilleGarcia) June 27, 2020





Guillermo Garcia é conhecido por trabalhos no cinema e em novelas na Venezuela. O artista ganhou grande reconhecimento quando estrelou o filme "Azul e Não Tão Rosa", de 2012. Garcia também teve destaque em "A Casa do Fim dos Tempos", em 2013.