Por que a internet reagiu de forma tão diferente a Arthur Aguiar e Luisa Sonza?

No último domingo (5), ainda em meio às polêmicas sobre o término do relacionamento de Mayra Cardi e Arthur Aguiar , o colunista Leo Dias divulgou nomes de famosas com quem o ator e cantor teria se envolvido . O colunista criou até um fluxograma para ilustrar as traições, que inclui nomes como Bruna Marquezine e Giovanna Lancelotti.





Instagram/Reprodução O jornalista Leo Dias divulgou um fluxograma para ilustrar os relacionamentos e traições de Arthur Aguiar





Não demorou muito para o assunto tomar as redes sociais e todo mundo começar a fazer piada sobre a situação. "Pelo que entendi só eu que não fiquei com o Arthur Aguiar, né??", foi um dos comentários. Outra internauta brincou: "Agora quando vejo ‘números de novos casos’ já não sei se é de corona ou do Arthur Aguiar".

Até famosos como Whindersson Nunes e Felipe Neto entraram na onda e usaram o meme sobre as traições do ator.

Gente queria deixar claro desde já q eu nunca fiquei com o Arthur Aguiar. — Felipe Neto ??? (@felipeneto) July 5, 2020





Como assim o Arthur Aguiar ficou cmg tbm e eu não sabia?????? ?????? — Whindersson ? (@whindersson) July 5, 2020









as vezes no silêncio da noite eu fico pensando será que eu já peguei o arthur aguiar??? — Carlos Santana ?? (@WhoIsCarlos) July 6, 2020







Porém, o meme levantou algumas reflexões sobre privilégios e machismo. Mulheres no Twitter disseram que, se fosse uma mulher, não haveria piadas sobre ser ela "pegadora" e que ela seria apenas criticada.

O caso gerou comparações com a situação vivida por Luisa Sonza, ex-namorada de Whindersson Nunes, que recebeu uma chuva de dislikes num clipe porque aparecia ao lado de Vitão , seu suposto affair.

"Machismo é louco demais, Luiza Souza que é escorraçada por uma suposta traição, pois ninguém prova de nada, já Arthur Aguiar no qual próprio já assumiu suas traições, tem mulheres passando pano, com várias justificativas até culpando Mayra Cardi", postou uma usuária no Twitter.

Machismo é louco demais, Luiza Souza que é escorraçada por uma suposta traição, pois ninguém prova de nada, já Arthur Aguiar no qual próprio já assumiu suas traições, tem mulheres passando pano, com várias justificativas até culpando Mayra Cardi... Jesus, que loucura — Andressa (@DessaMoraes23) July 3, 2020









Luísa Sonza se divorcia e faz clipe com Vitão:

- "Puta, vagabunda, traidora, interesseira..."



Arthur Aguiar trai a esposa e pega geral:

- "O cara é foda né, o cara pegou geral, errado não tá, fodão"



"Ain, machismo não existe"



Querem prova maior que essa? pic.twitter.com/nNVcMnaLxI — BLACK IS KING ? (@edwandersanches) July 6, 2020









Engraçado que não vejo o Arthur Aguiar ser massacrado, na verdade ele virou meme do garanhão. Machismo que fala né? Se fosse o contrário, a Mayra tava sendo chamada de puta até umas hora... — Carlos (@acoxambrado) July 5, 2020