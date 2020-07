Nadja Pessoa manda indireta: "Marido dos outros não é presente de Deus"

Nos últimos dias a internet foi tomada pela polêmica de Athur Aguiar e Mayra Cardi. A coach acusa o ator de ter cometido diversas traições e até expôs Arícia Silva como uma das amantes . Nadja Pessoa entrou na onda do babado do momento e mandou uma indireta para todas as amantes.

"Marido dos outros não é presente de Deus não. É um fardo que você vai carregar para toda a sua vida, porque quando você destrói um lar, você vai ser cobrada por isso", falou Nadja, que recentemente terminou o casamento com o cantor D'Black .

"Se toca, se liga. Você aí que já acabou com o casamento de alguém, pensa em acabar, ou que vem acabando. Vamos abrir os olhos, mulheres. Homem casado a gente tem que desprezar, não exaltar", a influencer completou.

Por mais que Nadja esteja falando sobre traição, ela disse anteriormente que o fim do casamento com D'Black foi outro. Ela falou que foi abandonada pelo cantor porque ele vai entrar na próxima temporada de "A Fazenda". A influencer ainda contou que ele foi embora escondido enquanto ela dormia e a deixou sem dinheiro e sozinha em casa .