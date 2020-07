Ciúmes, drama e mais: Confira o que rola em trailer de "A Barraca do Beijo 2"

Os loucos por comédias românticas adolescentes podem comemorar porque a Netflix liberou nesta segunda-feira (6) um trailer inédito do filme "A Barraca do Beijo 2". O sucesso da sequência é tanto que se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter nesta manhã.

Divulgação A Barraca do Beijo 2

O trailer mostra Shelly (Joey King) e Noah (Jacob Elordi) lidando com o seu novo relacionamento à distância e todos os dramas que eles passam para que essa relação continue. Mas, a chegada de uma terceira pessoa faz com que a situação entre o queridinho casal se complique durante a trama.

De acordo com a Netflix, " A Barraca do Beijo 2 " deve entrar no catálogo da plataforma no próximo dia 24.