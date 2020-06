Jovem mata idoso com espada samurai após término de namoro

Hagerstown Police Department Peter Mandredonia é acusado de matar dois homens nos EUA





Um universitário de 23 anos foi preso em Maryland, nos Estados Unidos, por manter um idoso de 73 anos em cárcere privado por quase 24h após matar , com uma espada samurai, um homem de 62 anos, no dia 22 de maio, e dois dias depois, com uma arma de fogo, assassinar um ex-colega de escola, também de 23 anos, informou o New York Post.





Peter Manfredonia está sob fiança de US$ 7 milhões por acusações dos assassinatos, agressão, invasão de domicílio, sequestro e outros crimes relacionados às referidas ações.

Documentos do tribunal, em Connecticut, revelados pela imprensa americana na última segunda-feira (29), indicam que uma mulher havia terminado um relacionamento com Peter quatro dias antes da série de crimes por ter descoberto que ele invadiu seus perfis de rede social em abril. Ela também contou à polícia que o jovem tinha uma "obsessão por espadas samurais" e possuía duas.

Após o primeiro assassinato , um homem de 73 anos afirma que Manfredonia invadiu sua casa em Willington, apontou uma arma na cabeça, amarrou-o a uma cadeira no porão e o manteve refém por cerca de 24 horas.

Ele disse que eles tiveram várias conversas antes de Manfredonia pegar suas armas de fogo, munições e cartões de crédito e sair em um veículo. A polícia diz que o suspeito dirigiu cerca de 70 milhas e matou a tiros o colega Nicholas Eisele.

Manfredonia depois forçou a namorada de Eisele a entrar em um carro e fugiu do estado. A mulher foi encontrada ilesa com o carro em uma parada de descanso perto de Columbia, Nova Jersey, perto da fronteira com a Pensilvânia.

A polícia acredita que Manfredonia roubou um carro e o abandonou em Chambersburg, Pensilvânia, antes de pegar outro Uber para Hagerstown, onde ele foi capturado .

Ele foi preso em Hagerstown, Maryland, em 27 de maio, encerrando uma busca policial de seis dias em vários estados e deve comparecer ao tribunal novamente em 10 de julho para falar da conexão entre os outros crimes .