Teste de imunidade revela que Ludmilla e Brunna Gonçalves já tiveram coronavírus

Ludmilla e Brunna Gonçalves, compartilharam com seus seguidores que descobriram, através de um teste de imunidade, que já foram contaminadas com o novo coronavírus.

Divulgação/Instagram/Reprodução Ludmilla e Brunna Gonçalves já tiveram coronavírus

































A bailarina Brunna Gonçalves contou primeiro no Twitter que, no período em que teve a doença, ficou assintomática. "E eu que fui fazer o teste do corona e deu que eu já tive kkkkkkkkk chocadah", revelou a mulher de Ludmilla. Depois foi a vez da própria Lud dizer que também teve.

E eu que fui fazer o teste do corona e deu que eu já tive kkkkkkkkk chocadah — Brunna Gonçalves Oliveira (@brunnagoncalves) June 30, 2020





Twitter/Reprodução Ludmilla e Brunna Gonçalves já testaram positivo para o coronavírus













Bruna ainda contou aos seguidores que deve ter pegado a doença depois do carnaval, ainda no mês de março.