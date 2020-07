Gabriela Prioli recebe cantada de mau gosto no Instagram: "Bobão inconveniente"

Gabriela Prioli estava conversando com os seguidores do Instagram no último domingo (5) quando passou por uma saia justa. A comentarista política da CNN deixou uma caixa para os fãs fazerem perguntas e foi respondendo o que chegou no Stories. Tudo corria normalmente, até o momento em que ela recebeu uma mensagem de um homem dizendo: "Não sou tarado, viu, mas você é um tesão".

Reprodução/Instagram Gabriela Prioli rebate comentário de seguidor

Prioli não deixou para lá e fez questão de rebater o seguidor. "Pode não ser tarado, mas que é um bobão inconveniente. Isso com certeza é", ela falou. A analista também falou sobre as dificuldades de ser uma mulher comentando política publicamente.

"O povo tenta te descredibilizar o tempo inteiro", começou contando a funcionária da CNN, que fez lives sobre política com Anitta . Ela disse que é muito criticada pelo visual e que ouve o tempo todo pessoas dizendo que ela deveria se apresentar de uma maneira diferente. "Já tentaram me descredibilizar tanto na minha vida que eu consigo manter a calma e eu discuto numa boa", revela.

Prioli também falou sobre a maneira como é estereotipada. "Eu acho que o meu esteriótipo é de uma mulher frágil, que precisa ser cuidada e que é muito doce. Ma eu sou uma pessoa muito firme e eu não preciso ser cuidada. Às vezes as pessoas, quando elas se deparam com isso, elas ficam assustadas", ela concluiu.